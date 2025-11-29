Il rogo è divampato in un negozio, il fumo ha invaso anche gli appartamenti sovrastanti: fiamme domate dopo ore e almeno venti residenti senza casa

Le fiamme sarebbero divampate da un negozio al piano terra estendendosi ben presto all’intera palazzina e, dunque, anche alle abitazioni ubicate ai piani superiori, avvolte dal fumo. É drammatico quanto accaduto nella mattinata di sabato 29 novembre in via 25 aprile a Laveno Mombello: un rogo di dimensioni importanti, tale da generare una colonna di fumo visibile da chilometri e da rendere inagibile un intero edificio, come confermato dai tecnici comunali intervenuti sul posto.

A poco meno di un mese dal Natale una ventina di residenti, evacuati dallo stabile, sono rimasti senza casa.

Incendio a Laveno Mombello: a fuoco una palazzina, evacuazione e paura

I soccorsi, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenuti in tempi rapidi dopo l’allarme relativo ad un incendio scoppiato all’interno di una palazzina di Laveno Mombello. Giunti in via 25 aprile hanno dato il via alle operazioni di evacuazione dei residenti, una ventina di persone, le cui case sono state invase da una densa colonna di fumo generata dall’incendio scoppiato nel negozio sottostante. Le immagini diffuse dall’area interessata sono impressionanti e mostrano la gravità dell’incidente, avvenuto per ragioni ancora da chiarire.

L’incendio è scoppiato alle 12 e le squadre dei pompieri hanno continuato a lavorare fin dopo le 15 per riuscire a spegnerlo definitivamente. Sul posto anche le ambulanze da Cittiglio e Angera ed un’automedica di Luino: due persone sono state soccorse ma nessuno di loro si trova in gravi condizioni. Gli abitanti sono stati assistiti anche con le coperte termiche, date le bassissime temperature della giornata. Alle indagini stanno lavorando i carabinieri della Stazione di Laveno Mombello e gli agenti della polizia locale, mentre i tecnici comunali hanno dichiarato l’intero stabile, compreso il negozio, inagibile. Ad una manciata di giorni dal natale una ventina di persone si trovano dunque senza una casa.