PayPal entra nella cripto-industria. Quotata al Nasdaq (primo mercato borsistico elettronico), la società statunitense specializzata nell’offerta di servizi di pagamento digitale centralizzati si prepara a lanciare una sua stablecoin chiamata PayPal Usd (PYUSD), un token che replicherà l’andamento del dollaro.

PayPal torna all’avanguardia nel mondo del pagamento digitale: cosa sapere sulla nuova criptovaluta

PayPal Usd girerà sulla blockchain di Ethereum (Ether è la seconda criptovaluta per capitalizzazione), verrà emessa da Paxos Trust e sarà garantita da depositi in dollari Usa, titoli del Tesoro a breve termine ed equivalenti. Si tratta di una mossa con cui il presidente e amministratore delegato di PayPal Dan Schulman mira a consolidare la posizione della società nei pagamenti digitali, sfruttando la tecnologia che consente trasferimenti istantanei a costi inferiori senza un intermediario. La nuova stablecoin sarà gradualmente disponibile ai clienti di PayPal, a partire da quelli degli Stati Uniti.

La moneta digitale diventa sempre più familiare: dalla decentralizzazione alla normativa

L’universo delle criprovalute e delle cripto-attività è stato regolamentato anche in Europa con la normativa Mica, la quale dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2024. Con oltre 430 milioni di account attivi a livello mondiale, l’azienda con sede a San Jose (California) aveva già lanciato nel 2020 servizi legati alle criptovalute, ma la stessa ritiene che ora l’ambiente normativo stia «progredendo verso una maggiore chiarezza», considerando la crescente domanda una valida motivazione per una stablecoin alternativa al fine di arginare la concentrazione del mercato (come spiegato dal responsabile del team blockchain e valute digitali di PayPal Jose Fernandez da Ponte).