La zona del Campidoglio è stata evacuata dopo un allarme bomba: gli artificieri sono giunti sul posto.

Negli Stati Uniti si segnala un allarme bomba: la notizia è stata riportata da Tgcom24. Attualmente si sa che sia stato evacuato Cannon House.

Le squadre speciali sono al lavoro vicino il Campidoglio per cercare di capire l’eventuale presenza di esplosivo e da dove sia partita la segnalazione.

Il Campidoglio che si trova a Washington è stato bloccato durante la mattinata di giovedì 19 agosto 2021: le zone circostanti sono state evacuate. Le autorità stanno invece indagando su un possibile veicolo sospetto che si troverebbe vicino la biblioteca del Congresso. Nel frattempo l’account Twitter della polizia del Campidoglio ha consigliato alle persone di non avvicinarsi all’area: in corso le indagini del caso da parte delle forze speciali. “Questa è un’indagine in corso.

Stiamo monitorando da vicino questa situazione e aggiorneremo questo account non appena avremo informazioni che possiamo rilasciare” ha twittato l’account.

Secondo quanto riportato da un giornalista dell’Associated Press vi sarebbe la possibile presenza di materiale esplosivo all’interno del veicolo: al momento gli agenti non avrebbero confermato. La minaccia di una bomba sospetta è stata confermata dall’account ufficiale della polizia di Capitol Hill.

Il personale di pubblica sicurezza ha invitato i giornalisti a spostarsi per motivi di sicurezza presso un’altra zona più sicura.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

