Stefania Nobile e Wanna Marchi sul caso Chiara Ferragni-Balocco

Anche Stefania Nobile e Wanna Marchi hanno commentato il caso Chiara Ferragni-Balocco. Madre e figlia, ospiti del programma L’aria che tira di David Parenzo, si sono dette dispiaciute per il futuro dell’imprenditrice perché “nulla sarà come prima“.

Ospiti del programma L’aria che tira, in onda su La7 con la conduzione di David Parenzo, Stefania Nobile e Wanna Marchi hanno commentato l’affaire che vede Chiara Ferragni e l’azienda Balocco indagate per truffa aggravata. Madre e figlia, che a loro dire hanno vissuto una situazione simile, non hanno accusato l’imprenditrice, anzi. Wanna ha dichiarato:

“Su Chiara devo dire una cosa, a me dispiace. Anche se lei viene associata a Wanna Marchi e a lei dispiace, ma anche a me dispiace essere associata a lei. Perché non abbiamo nulla in comune. Io l’ammiro perché è bella e famosa, anche se famosa lo sono stata anche io e forse lo sono ancora oggi. Le auguro tutto il bene del mondo. I processi però andrebbero fatti in tribunale e non sui media. Io non giudico e non so cosa abbia fatto lei. Immagino che dia lavoro a tante persone e fa guadagnare molti. Ha delle aziende e non lavora da sola e il fatto che dà lavoro è bello”.

Il pensiero di Stefania Nobile su Chiara Ferragni

In linea con il pensiero di mamma Wanna Marchi, Stefania Nobile ha dichiarato:

“Noi vogliamo e siamo garantiste anche e soprattutto in virtù di quello che è capitato a noi. Vorrei ricordare che siamo state arrestate dopo tre servizi di un programma televisivo. Anche noi non eravamo colpevoli al momento dell’arresto. Io ho pensato che ovviamente si parla sempre della punta dell’iceberg. lei è famosa, bella, ricca e rappresenta l’immagine della donna che tutte le donne vorrebbero imitare e vorrebbero essere come lei. La notizia per questo ha fatto rumore. Anche ai magistrati interessa occuparsi delle persone importanti. Io a Chiara auguro tutto il bene del mondo e spero che tutto si risolva. Però nulla sarà come prima. Quando la macchia viene messa, l’inchiostro resta”.

Stefania Nobile e Wanna Marchi sono diverse da Chiara Ferragni

In conclusione, Stefania Nobile e Wanna Marchi ci hanno tenuto a sottolineare che il loro caso non è uguale a quello Chiara Ferragni-Balocco. Hanno dichiarato: