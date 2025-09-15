Tra sport, gossip e tv: Stefano Bettarini rivive il passato con Simona Ventura e la nuova vita accanto a Nicoletta Larini.

Da icona del calcio a protagonista del piccolo schermo, fino alle cronache rosa: Stefano Bettarini ha vissuto tante vite. Oggi, a distanza di anni dal matrimonio con Simona Ventura, l’ex calciatore apre il cuore a La Gazzetta dello Sport e parla del suo presente.

Stefano Bettarini, la carriera tra calcio e televisione

Stefano Bettarini ha sempre vissuto la sua carriera in bilico tra sport e mondanità.

Ex terzino mancino con oltre trecento presenze tra i professionisti, ha ammesso di aver pagato a caro prezzo l’etichetta di “troppo bello per fare il calciatore”. Secondo lui, la sua immagine di personaggio da gossip ha finito per danneggiarlo, impedendogli di approdare a grandi squadre come Milan o Juventus.

“Bettarini è troppo bello per fare il calciatore. Lo dissero Galliani e Moggi quando ero in ballo per Milan e Juve. Questa nomea mi ha danneggiato. Una volta partecipai a una sfilata alla fashion week e me ne dissero di tutti i colori. Anche la società si incazzò. Oggi i giocatori incidono dischi, lanciano brand, fanno di tutto”.

Oggi racconta di non avere rimpianti e di aver saputo reinventarsi, anche grazie ai reality e alle esperienze televisive, pur riconoscendo che il calcio e la tv non gli mancano.

Stefano Bettarini e il rapporto con Simona Ventura

“A me le donne sono sempre piaciute, ma non ho mai preso una multa o altro perché andavo a fare serata. A Lucca Orrico ci pesava ogni giorno. C’erano ragazzi che pur di perdere mezzo chilo dopo una serata facevano gli skip col giaccone. Io invece avevo i paparazzi alle calcagna che mi seguivano ovunque. Quando ero sposato con Simona Ventura avrò detto no a duecento eventi“.

Il matrimonio con Simona Ventura è stato uno dei capitoli più discussi della sua vita privata. Bettarini ha ricordato l’inizio della loro storia in Sardegna, quando lei, per non farsi riconoscere, indossava addirittura una parrucca. Il legame si concluse a causa dei suoi tradimenti, scoperti da Simona anche grazie a un investigatore privato, ma oggi l’ex calciatore preferisce non soffermarsi più su quel periodo.

A vent’anni dalla separazione, sottolinea come i due abbiano preso strade diverse e come non ci sia più bisogno di mantenere un rapporto da “famiglia allargata”, visto che i figli hanno ormai 27 e 25 anni.

La nuova vita di Stefano Bettarini con Nicoletta Larini

Da otto anni Bettarini è legato a Nicoletta Larini, di ventidue anni più giovane. Una relazione che in molti avevano giudicato destinata a non durare, ma che invece si è consolidata nel tempo. L’ex difensore racconta di considerarla un dono della vita, soprattutto perché presente anche nei momenti più difficili, quando il “personaggio Bettarini” sembrava tramontato.

Oggi vive a Viareggio con la compagna, lontano dai riflettori, dedicandosi agli investimenti immobiliari che gli consentono di godersi una quotidianità serena senza l’assillo del lavoro.