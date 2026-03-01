La notizia delle ultime ore sul futuro del Festival di Sanremo 2027 ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media. Nel corso della finale di Sanremo 2026, il conduttore storico Carlo Conti ha sorpreso tutti annunciando in diretta televisiva che Stefano De Martino sarà il prossimo presentatore e direttore artistico dell’edizione 2027. La conferma ufficiale è arrivata sul palco del Teatro Ariston, segnando un momento inedito nella storia della kermesse canora italiana.

De Martino, volto noto della televisione italiana e attuale conduttore di Affari Tuoi, ha espresso emozione e gratitudine per la nomina. In un primo commento pubblico ha ringraziato la Rai per questa opportunità definita “straordinaria”, dichiarando di voler affrontare la nuova sfida con impegno e dedizione.

Sanremo 2027 a Stefano De Martino: le parole di Fiorello

Poco dopo l’annuncio ufficiale, Fiorello è intervenuto con una riflessione articolata sul ruolo e sulle tempistiche della comunicazione. Secondo lo showman siciliano, pur condividendo nell’essenza la scelta di puntare su De Martino, il momento dell’annuncio è stato discutibile: trasmesso durante la finale, ha immediatamente spostato l’attenzione mediatica sul futuro del Festival invece che sulla chiusura dell’attuale edizione.

Fiorello, con la sua consueta ironia, ha osservato che l’annuncio così anticipato rischia di caricare di pressioni mediatiche il nuovo conduttore per l’intero anno che precede Sanremo 2027. “Da domattina fino al prossimo Sanremo gli romperanno tutti le palle”, ha detto senza filtri, sottolineando quanto sia intensa l’attenzione pubblica e giornalistica per il Festival.

Sanremo Stefano De Martino Fiorello: contesto e retroscena

La scelta di De Martino come prossimo volto del Festival non è arrivata dal nulla. Il nome dell’ex ballerino e attuale conduttore tv circolava da tempo tra gli addetti ai lavori e sui social, anche in relazione alla sua recente presenza sulla rete nazionale.

Prima dell’ufficialità, non erano mancate speculazioni e fraintendimenti. In una puntata radiofonica, Fiorello aveva ironicamente ottenuto da Roberto Sergio, direttore generale della Rai, una frase che era stata inizialmente interpretata come conferma della scelta di De Martino. La Rai aveva poi specificato che si trattava di una gag e non di un annuncio formale, precisando che la decisione definitiva non era ancora stata ufficializzata all’epoca.

Sanremo Stefano De Martino Fiorello: la videochiamata simbolica

Subito dopo l’annuncio, De Martino è stato raggiunto da una videochiamata social da parte di Fiorello insieme a Fabrizio Biggio e al collettivo dei The Jackal. Nel collegamento, lo showman ha voluto augurare buon lavoro al futuro presentatore e ribadire la sua fiducia nelle potenzialità del progetto Sanremo 2027, con un invito scherzoso ma significativo: “In bocca al lupo”, aggiungendo con il suo caratteristico spirito che “da domani sono cavoli”.

Sanremo Stefano De Martino Fiorello: prospettive per il Festival 2027

La nomina di De Martino come conduttore e direttore artistico apre una nuova fase per il Festival di Sanremo, con un volto giovane e dinamico al timone. Questa scelta, che anticipa molte discussioni sul futuro della manifestazione, potrebbe segnare un cambio generazionale nel modo di concepire il Festival e nella relazione con il pubblico.

Al di là dei commenti o delle polemiche, la realtà dei fatti è che la macchina organizzativa è ora avviata verso un 2027 che si preannuncia carico di aspettative. Con Fiorello che ha espresso sia critica costruttiva sia sostegno, il dibattito pubblico sulla conduzione di De Martino non accenna a fermarsi, alimentando l’interesse di media e fan in vista della prossima stagione del Festival.