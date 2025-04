La cantante torna in tv come ospite del programma condotto dall'ex compagno, tra gag e nostalgia.

Un incontro atteso

Il mondo dello spettacolo è in fermento per il ritorno di Emma Marrone nel programma Stasera Tutto È Possibile, condotto da Stefano De Martino. La cantante, che ha condiviso con De Martino un’importante storia d’amore, sarà tra i protagonisti della puntata in onda domani sera su Rai 2. Questo incontro non è solo un evento televisivo, ma rappresenta anche un momento di grande interesse per i fan, che attendono con ansia di vedere come si svolgerà la dinamica tra i due.

Il backstage e le gag divertenti

Negli ultimi giorni, un video girato nel backstage ha catturato l’attenzione dei follower. In questo filmato, Emma e Stefano si scambiano battute e risate, mentre si preparano per le riprese. La cantante, con il suo carattere vivace, ha scherzato sulla mancanza di regali da parte del conduttore, chiedendo un bracciale o una giacca di pelle. La risposta di De Martino, che ha promesso di aver pensato a tutto, ha dato il via a una serie di gag esilaranti che hanno coinvolto anche i comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Un regalo speciale e le sorprese

La richiesta di Emma ha portato Stefano a coinvolgere i due comici in un’idea bizzarra: regalare alla cantante una casa a Roma, con Paolantoni pronto a finanziare l’acquisto con un milione di euro. Questo siparietto ha reso l’atmosfera ancora più leggera e divertente, mentre De Martino ha continuato a scherzare sul ‘rogito’ di una casa vista mare. Tuttavia, la risposta di Emma ha rivelato che ci sono questioni in sospeso tra i due, lasciando i fan con la curiosità di scoprire come si evolverà la loro relazione.