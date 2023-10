Lo scorso 3 ottobre, Stefano De Martino ha festeggiato il suo 34esimo compleanno. Oltre agli amici più cari, al suo fianco c’era anche la nuova fiamma Martina Trivelli. A quanto pare, il conduttore napoletano fa sul serio.

Stefano De Martino festeggia il compleanno: al suo fianco c’è Martina

Stefano De Martino ha festeggiato 34 anni, concedendosi una festa di compleanno con i fiocchi. Dopo aver trascorso la giornata con il suo piccolo Santiago, il conduttore napoletano ha dato appuntamento agli amici in un noto locale di Milano. Al suo fianco, ovviamente, non c’era l’ex moglie Belen Rodriguez, ma la nuova fiamma Martina Trivelli.

Il 34esimo compleanno di Stefano De Martino

Da vero e proprio mattatore, Stefano ha animato da solo la sua festa di compleanno. Dagli scatti che si notano sui social, De Martino ha cantato, riso e ballato con i suoi amici più cari e con la nuova fidanzata Martina. Tra gli invitati c’erano anche l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine, gli stessi che hanno postato qualche momento della serata su Instagram.

Stefano De Martino fa sul serio con Martina Trivelli

In molti si sono stupiti di vedere che Stefano De Martino ha festeggiato il suo compleanno con la nuova fiamma. Considerando che in passato non ha mai mostrato con tanta facilità le sue frequentazioni, immaginiamo che con Martina stia davvero facendo sul seriro.