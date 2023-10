Stefano De Martino festeggia il compleanno con suo figlio: "Grato alla vita"

Stefano De Martino ha compiuto 34 anni e ha trascorso la giornata in compagnia di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino: il compleanno

Reduce dalla sua terza rottura da Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha trascorso il compleanno nel massimo riserbo ma, sui social, si è mostrato mentre era in motorino in compagnia di suo figlio Santiago, e ha scritto: “Oggi compio 34 anni, ho tanti motivi per essere grato alla vita, ogni giorno. Il primo della lista è in questa foto”.

Il ballerino ha uno splendido legame con suo figlio, e non perde occasione per trascorrere del tempo insieme a lui. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto i loro auguri e sono impazienti di saperne di più sulla sua vita privata. Di recente sembra che Stefano abbia iniziato a frequentare la 26enne Martina Trivelli, ma finora lui ha preferito non sbilanciarsi sulla storia d’amore.

Quanto alla fine della sua ultima storia con Belen, il ballerino ha ammesso a Belve: “Non ci sono rotture felici.Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere amanti o relazioni parallele”.