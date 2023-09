Stefano De Martino e Martina Trivelli di nuovo insieme: "Non è solo un'avventura"

Stefano De Martino è stato nuovamente avvistato per le vie di Milano in compagnia di Martina Trivelli.

Stefano De Martino è stato nuovamente avvistato per le vie di Milano in compagnia di Martina Trivelli e, secondo i rumor in circolazione, quella tra i due non sarebbe soltanto un’avventura.

Stefano De Martino e Martina: le indiscrezioni

Dopo il suo terzo addio a Belen Rodriguez, Stefano De Martino è uscito allo scoperto con la 26enne Martina Trivelli, sua presunta nuova fiamma. I due sono stati avvistati in atteggiamenti complici mentre trascorrevano una serata insieme a Milano e, tra i meglio informati, c’è già chi è pronto a scommettere che quello tra i due non sia una semplice avventura.

Per Stefano – da sempre estremamente riservato per quanto riguarda le sue liaison – si tratta della prima liaison “ufficiale” dopo le sue numerose separazioni da Belen (e nonostante in passato gli siano stati attribuiti non pochi flirt). Il conduttore al momento non ha rotto il silenzio sulla questione e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.

Nel frattempo a Belve Stefano non ha nascosto una punta d’amarezza per la fine della sua storia con Belen, e ha affermato: “Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre, ma ci si fa l’abitudine. Nel mio caso ci si fa il callo…”, ha detto.