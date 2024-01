Stefano De Martino in vacanza, spunta una ragazza: è la nuova fiamma?

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Stefano De Martino. Mentre fino ad oggi erano stati gli altri ad alimentare il chiacchiericcio, adesso è stato lui a condividere un’immagine che fa discutere: il conduttore napoletano è in vacanza e spunta una ragazza. Sì tratta della nuova fiamma?

Stefano De Martino si sta godendo una vacanza presso la Cascina Galarej, un hotel a 4 stelle con una vista panoramica sui vigneti delle Langhe. Il resort vanta anche una bellissima Spa ed è proprio qui che il conduttore napoletano si è divertito a immortalare una ragazza. Si tratta della nuova fiamma?

Mentre si stava godendo un po’ di sano relax nella Spa, Stefano ha inquadrato con il suo smartphone la piscina. Ed è proprio qui che i fan hanno notato una ragazza che, senza sottrarsi alla telecamera, nuotava spensierata. Di chi si tratta? Al momento non è dato saperlo. Si sa solo ciò che si vede: una bella giovane con i capelli scuri.

Stefano De Martino, ovviamente, non ha aggiunto dettagli sulla ragazza che, presumibilmente, è in vacanza con lui. E’ bene sottolineare che la giovane inquadrata potrebbe anche essere una semplice cliente dell’albergo. Secondo i fan, però, non ci sono dubbi: è la nuova fiamma del conduttore napoletano.