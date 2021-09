Stefano De Martino innamorato? Ecco chi potrebbe aver conquistato il suo cuore dopo Belen

Moltissime sono sicuramente le fan che vorrebbero sapere se Stefano De Martino è single oppure se c’è qualcuno al suo fianco. Il magazine “Chi” pare scommettere sulla seconda ipotesi, considerato lo scoop che il settimanale di Alfonso Signorini avrebbe scovato sul conduttore campano nonché ex marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: nuova fiamma all’orizzonte?

Pare dunque che l’ex ballerino di Amici abbia una nuova frequentazione all’ombra del Vesuvio, tenuta ovviamente in gran segreto. Il settimanale vocifera che Stefano stia custodendo gelosamente la liaison con una giovane napoletana, che a quanto pare non appartiene al patinato mondo dello spettacolo. Dietro ad alcuni ultimi scatti Instagram dell’ex danzatore apparirebbe peraltro proprio lei. I due sarebbero inoltre stati avvistati insieme a cena lo scorso weekend, in un noto ristorante di Napoli.

Com’è nel suo stile, Stefano De Martino non ha ovviamente commentato in nessun modo la notizia. Lo stesso atteggiamento lo aveva del resto assunto nelle scorse settimane, quando si era sussurrato di un presunto flirt con Paola Di Benedetto. L’ex fidanzata di Federico Rossi nonché ex vincitrice del GF Vip 4 e il 31enne napoletano erano diventati protagonisti di un gossip estivo che sosteneva un legame al di là della semplice amicizia.

Anche in quel caso, come detto, Stefano non si era pronunciato, lasciando correre la voce, che oggi in effetti sembra del tutto scomparsa.