Paola Di Benedetto ha un nuovo amore? Il gossip dopo Stefano De Martino

Paola Di Benedetto ha una nuova fiamma? Dopo il gossip su Stefano De Martino la modella è stata travolta da nuovi pettegolezzi.

Paola Di Benedetto ha un nuovo amore? Dopo i gossip sul suo presunto flirt con Stefano De Martino (mai confermati) l’ex Madre Natura di Ciao Darwin avrebbe iniziato a frequentare un ragazzo conosciuto in Spagna.

Paola Di Benedetto: il nuovo amore

Secondo indiscrezioni potrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Paola Di Benedetto: durante le sue vacanze alle Baleari (in compagnia di alcuni amici e di Aurora Ramazzotti) la modella avrebbe incontrato infatti un “rampollo milanese” con cui si sarebbe instaurato un certo feeling. Al momento è oscura l’identità del ragazzo e di recente Paola Di Benedetto è stata anche al centro su un gossip riguardante una presunta liaison tra lei e Stefano De Martino (mai confermato né smentito).

Stavolta la ragazza confermerà la notizia? Solo un paio di mesi fa lei e Federico Rossi hanno annunciato la fine della loro relazione a pochi mesi dall’inizio della loro convivenza.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: l’addio

Dopo oltre due anni d’amore e l’inizio della convivenza, Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. L’ex coppia ha smentito via social l’ipotesi di un tradimento come causa del loro addio e hanno specificato di essersi lasciati pacificamente.

Federico Rossi ha più volte espresso il suo affetto e la sua ammirazione verso Paola Di Benedetto, e oggi entrambi risultano essere single. “Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, hanno fatto sapere i due annunciando la fine della loro storia d’amore.

Paola Di Benedetto: la vita privata

Prima di uscire allo scoperto con Federico Rossi Paola Di Benedetto aveva vissuto una liaison con Francesco Monte, da lei conosciuto durante la partecipazone all’Isola dei Famosi. Anche in quel caso la relazione tra i due era naufragata in un nulla di fatto (ma non in maniera pacifica). Questa volta, dopo la rottura da Federico Rossi, Paola Di Benedetto ha potuto contare sul supporto delle sue migliori amiche, Sara Daniele e Aurora Ramazzotti, che le sono rimaste accanto anche nei momenti più difficili seguiti alla separazione tra lei e il cantante.