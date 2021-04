Paola Di Benedetto: “Con Fede 3 anni di delusioni e successi”

Paola Di Benedetto ha festeggiato il debutto da solista del fidanzato Federico Rossi facendo un bilancio della loro relazione.

Paola Di Benedetto ha fatto il suo bilancio della storia d’amore con Federico Rossi, che ha da poco esordito con il suo primo album da solista.

Paola Di Benedetto: i 3 anni d’amore

Mentre Federico Rossi ha debuttato come solista con il suo singolo Pesche dopo l’addio a Benjamin Mascolo, la fidanzata Paola Di Benedetto gli ha dedicato un lungo messaggio via social facendo un bilancio della loro relazione, sbocciata ormai 3 anni fa.

I due hanno vissuto momenti di alti e bassi e per alcuni mesi non sono riusciti a superare una crisi per cui avevano temporaneamente deciso di separarsi. Una volta che la crisi è rientrata hanno deciso di andare a convivere, e oggi sembrano essere più uniti e felici che mai. “Da 3 anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni. Il più delle volte abbiamo scelto di stare l’una dietro la vita dell’altro, in silenzio, ma essendoci sempre”, ha scritto Paola Di Benedetto, che si è complimentata con Federico Rossi per il suo nuovo singolo.

La ragazza aveva confessato di aver vissuto un momento di crisi col fidanzato a causa di alcuni suoi problemi legati al consumo di alcol. In seguito i due avrebbero chiarito e sarebbero tornati di nuovo insieme.