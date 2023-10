Compleanno in grande per Stefano De Martino. Il conduttore ha festeggiato 34 anni in un noto locale di Milano, con familiari e amici, ma ad aver attirato l’attenzione dei curiosi è stata la torta con la scritta osé.

Stefano De Martino: la torta di compleanno è con scritta osé

Martedì 3 ottobre 2023, Stefano De Martino ha compiuto 34 anni. Il conduttore Rai ha trascorso il pomeriggio del suo compleanno con la persona più importante della sua vita, il figlio Santiago, poi la sera si è concesso una festa con familiari e amici. Al suo fianco, neanche a dirlo, c’era la nuova fidanzata Martina Trivelli. Ad aver stupito i seguaci, però, non è stata la presenza della ragazza, ma la scritta osé sulla torta.

Che c’era scritto sulla torta di compleanno?

Nei video diventati virali sui social, si vede Stefano De Martino al centro dei festeggiamenti. Tra gli invitati famosi spicca l’amico Biagio Izzo, che spunta nei filmati proprio durante l’arrivo della torta. Il conduttore si è visto recapitare un dolce con una targhetta vuota, che è stata riempita davanti a lui, con della cioccolata. La scritta osé è servita: “Viva la f**a“.

Stefano De Martino: il suo vizietto protagonista anche del compleanno

Davanti al messaggio scritto sulla torta, Stefano e tutti i presenti sono scoppiati a ridere. Gli invitati si sono lasciati andare ad un fragoroso applauso. Insomma, il vizietto del conduttore napoletano, ossia quello per le donne, è stato protagonista anche del suo compleanno.