Intervistato dal settimanale Oggi, Stefano De Martino si è raccontato un po’. Oltre alla carriera, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti nel 2010 nel talent mariano, hanno avuto un figlio, Santiago, e nel 2013 si sono sposati. Negli anni si sono lasciati più volte, senza mai separarsi legalmente. In una di queste pause, la showgirl argentina ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese, la piccola Luna Marì. Che rapporto ha Stefano con la bambina?

Stefano De Martino: per Luna Marì è una specie di zio

De Martino ha dichiarato:

“Per lei sono uno zio, uno di famiglia. (…) Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

Stefano ha sottolineato che Luna Marì lo chiama “Tetè” e tra loro c’è un rapporto di affetto. L’ex talento di Amici non vuole assolutamente sostituirsi ad Antonino e il suo ruolo nella vita della bambina è chiaro, sia a lui che alla piccola.

Stefano e Belen dormono in camere separate

Oltre che del rapporto con Luna Marì, De Martino ha parlato anche del legame con Belen. Lui e la Rodriguez dormono in camere separate, ma sanno “esserci l’uno per l’altro”. Dopo le crisi vissute, il conduttore e la showgirl argentina hanno imparato l’importanza del sostegno reciproco e questa volta hanno intenzione di non sbagliare.