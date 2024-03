Stefano De Martino: il nuovo flirt è un ex GF Vip

Stefano De Martino si sarebbe riavvicinato alla modella brasiliana, ex concorrente del GF Vip ed ex fiamma di Mario Balotelli

Stefano De Martino sembra aver intrapreso una nuova fase nella sua vita sentimentale dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez. Le voci riguardanti un presunto nuovo flirt con una ex concorrente del Grande Fratello Vip, hanno catturato l’attenzione dei media e dei fan.

Chi è il nuovo flirt di Stefano De Martino

Dopo un lungo e complesso percorso emotivo con Belen Rodriguez, sembra che Stefano De Martino stia nuovamente dirigendo il suo interesse verso Dayane Mello, con cui ha avuto una storia in passato. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha recentemente rivelato su RTL 102.5 che lo showman partenopeo avrebbe un nuovo flirt, indicando la modella brasiliana come la presunta ragazza coinvolta. Questa notizia ha scatenato un forte interesse nei media e tra i fan, che sono desiderosi di vedere se questo presunto riavvicinamento si trasformerà in una nuova relazione.

La confessione di Dayane Mello

Recentemente, Dayane Mello ha svelato ai suoi follower sui social media di frequentare nuovamente una persona conosciuta tempo fa, che ha anche un figlio. Sebbene non abbia specificato il nome, molti hanno fatto un parallelo con Stefano De Martino, ex ballerino di Amici. È interessante notare che già nell’estate del 2017, De Martino e Dayane erano stati fotografati insieme dalla rivista Chi. In quel periodo, Belen Rodriguez era fidanzata con Andrea Iannone.

Stefano De Martino e Dayane Mello

Le immagini che li ritraggono insieme a eventi pubblici hanno alimentato ulteriormente le speculazioni. Tuttavia, se questa relazione dovesse svilupparsi ulteriormente e diventare ufficiale, è probabile che continueremo a sentirne parlare attraverso i media e i social media. Per ora, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa storia.