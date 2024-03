Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Stefano De Martino avrebbe un flirt con Dayane Mello. A lanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Stefano De Martino ha un flirt con Dayane Mello?

Nel corso della trasmissione radiofonica Password su RTL 102.5, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un gossip interessante su Stefano De Martino. Sembra che il conduttore partenopeo abbia un flirt con l’ex gieffina Dayane Mello.

L’indiscrezione su Stefano De Martino e Dayane Mello

Parpiglia ha dichiarato:

“Con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”.

Cosa c’è davvero tra Stefano De Martino e Dayane Mello?

Cosa c’è davvero tra Stefano De Martino e Dayane Mello? Al momento non è dato saperlo: potrebbe essere un flirt, ma anche una semplice amicizia. Di certo, non è la prima volta che la cronaca rosa parla di una frequentazione tra loro. Nel 2017, il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme, ipotizzando una relazione in corso. All’epoca, è bene sottolinearlo, Belen Rodriguez stava insieme ad Andrea Iannone.