Stefano Gabbana in barca con Luca Santonastaso: amore a gonfie vele

Stefano Gabbana in barca con Luca Santonastaso: nonostante i 31 anni di differenza d'età, la love story prosegue a gonfie vele.

La storia d’amore tra Stefano Gabbana e Luca Santonastaso prosegue a gonfie vele. I due, insieme dal 2017, sono stati pizzicati in barca, al largo delle Baleari. Delusione per i fan, visto che la coppia ha preferito non avvicinarsi alla riva.

Stefano Gabbana e Luca Santonastaso in barca

Il settimanale Chi ha paparazzato Stefano Gabbana e il fidanzato Luca Santonastaso in vacanza insieme. I due, a bordo della lussuosa barca Regina d’Italia, hanno deciso di trascorrere le ultime settimane di ferie al largo delle Baleari. I fan, che avevano avvistato dalla riva la grande imbarcazione, credevano di veder approdare sulla terra ferma il famoso stilista. Quando Stefano e Luca sono saliti a bordo del tender Wally, i seguaci pensavano di avere già tra le mani il selfie dell’estate.

Eppure, Gabbana e Santonastaso hanno preferito non avvicinarsi alla riva.

Stefano e Luca: la storia d’amore prosegue a gonfie vele

Stefano e Luca sono stati immortalati mentre si concedono un bagno nelle acque cristalline e durante la tintarella. La storia d’amore procede a gonfie vele e, molto probabilmente, i due hanno preferito non avvicinarsi alla costa per proseguire quella che sembra essere una luna di miele. Sguardi complici, abbracci affettuosi e grande sintonia: questo hanno dimostrato gli scatti del settimanale Chi.

Chi è Luca Santonastaso

Luca Santonastaso è un ex parrucchiere originario di Caserta. Appassionato di calcio fin da bambino, ha giocato con qualche squadra importante, per poi appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi al fitness. L’incontro con Stefano Gabbana risale al 2017, durante le vacanze estive che entrambi stavano trascorrendo a Gallipoli. Nonostante i 31 anni di differenza, lo stilista ha 59 anni mentre Luca 28, la storia d’amore continua senza nessun intoppo.