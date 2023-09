Stefanos Kasselakis, un outsider senza precedenti esperienze politiche in Grecia, è emerso come vincitore di una corsa elettorale per guidare la sinistra di Syriza, il principale partito di opposizione del Paese.

Stefanos Kasselakis, l’outsider politico vince la corsa per guidare la sinistra greca

L’imprenditore greco-americano aveva annunciato la sua candidatura appena quattro settimane fa. Ha ottenuto il 56,69% dei voti, contro il 43,31% di Efi Achtsioglou, ex ministro del Lavoro, a lungo considerato il favorito. La vittoria di Stefanos Kasselakis lo rende ora una delle persone più potenti della Grecia. “Oggi ha vinto la luce e la speranza collettiva, la speranza per il futuro. Non sono un fenomeno. Sono la voce di una società e non vi deluderò. Domani inizia il duro lavoro” ha dichiarato il 35enne fuori dalla sede di Syriza ad Atene.

Chi è Stefanos Kasselakis

Dirigente del settore navale negli Stati Uniti, Kasselakis è entrato in corsa quando Aléxis Tsípras, presidente del partito negli ultimi quindici anni, ha annunciato che si sarebbe dimesso, dopo la doppia sconfitta di Syriza alle elezioni generali di maggio e giugno. Dopo l’inaspettata vittoria di Kasselakis al primo turno, Tsipras aveva mantenuto una posizione neutrale, rifiutandosi di appoggiare uno dei due candidati. La vittoria dell’imprenditore è stata descritta come sorprendente e senza precedenti. Circa 133.600 elettori hanno votato in circa 537 seggi elettorali in tutta la nazione. Gli analisti hanno descritto l’affluenza non solo come impressionante, ma anche come indicativa del desiderio di vedere un partito di opposizione, forte e rinvigorito, affrontare un governo intenzionato a demolire i diritti duramente conquistati.

Il momento di un cambio di passo

Kasselakis, si è trasferito ad Atene solo pochi mesi fa, stabilendosi nella capitale con il marito americano Tyler McBeth. L’imprenditore, inoltre, ha sottolineato che applicherà un cambiamento radicale a Syriza, un’alleanza progressista che comprenda marxisti, eurocomunisti, ecologisti e socialdemocratici. Ha dichiarato, infatti, che se il partito vuole riconquistare la guida del Paese deve “copiare al più presto la formula statunitense” trasformandosi in un partito democratico in stile americano.

Il programma di Kasselakis

Tra le priorità politiche proposte spiccano importanti sgravi fiscali per i dipendenti del settore pubblico e privato, la separazione tra Stato e Chiesa, le riforme giudiziarie, la cittadinanza per i bambini immigrati nati e cresciuti in Grecia e la legalizzazione del matrimonio omosessuale. Tuttavia, la mancata presentazione di un programma dettagliato è stata aspramente criticata, in quanto indicativa di un approccio al tempo stesso opaco e arrogante.