Stop alla vendita di auto a diesel e benzina dal 2035: quali macchine si potranno guidare

Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035: l'Europa apre a idrogeno e ibride plug-in.

Il Consiglio d’Ambiente ha previsto il tramonto della vendita di automobili e van con motori tradizionali. Le auto a diesel e benzina sono destinate a scomparire nel futuro prossimo. A partire dal 2035 ci sarà una nuova era della mobilità.

L’Europa apre a ibride plug-in e idrogeno. I prossimi anni saranno decisivi; come informa il Corriere della sera si lavorerà a un’implementazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi come l’idrogeno e i biocarburanti.

Basta auto a diesel e benzina: l’era dell’idrogeno

L’era delle automobili guarda al futuro prendendo la strada dei biocarburanti, che potrebbero alimentare in modo pulito i motori del futuro senza la necessità di rivoluzionare la componentistica propulsiva delle auto in maniera radicale.

L’idrogeno sembra aver colto il parere favorevole di tutti; diverse le aziende che stanno investendo su di esso. Tra queste Toyota con Toyota Mirai e Hyundai con il Suv Hyundai Nexo.

Le auto ibride plug-in

Anche le auto ibride plug-in dovrebbero far parte delle tecnologie propulsive del futuro. Un’eventualità realistica, che tuttavia avrà prima bisogno di opportune valutazioni. Del resto al giorno d’oggi sono numerose le aziende costruttrici che propongono almeno un modello di auto con questo tipo di motorizzazione.

Il futuro sembra essere tracciato. Da non dimenticare come nel 2030 sarà abolito il sistema degli incentivi statali.