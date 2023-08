Strage in Usa: un uomo bianco di vent’anni ha ucciso con un arma da fuoco tre persone afroamericane in un supermercato di Jacksonville, in Florida, per poi suicidarsi. Lo sceriffo: “Un crimine razziale”.

Strage a Jacksonville: uomo bianco uccide tre afroamericani, poi si suicida

Lo scorso sabato 26 agosto a Jacksonville, in Florida, un uomo bianco di vent’anni è entrato in un supermercato e ha ucciso con un’arma da fuoco tre persone afromericane, per poi suicidarsi.

La polizia di Jacksonville ha immediatamente identificato il triplice omicidio come “crimine razziale”, come poi ha spiegato anche lo sceriffo: “L’uomo aveva motivazioni razziali e odiava le persone nere”.

Come riporta la polizia, nel computer dell’uomo erano stati trovati molti file in cui si evinceva una chiara “ideologia all’odio”.

Altra sparatoria in Oklahoma

Sempre nella giornata di sabato 26 agosto durante una partita di football in un liceo di Choctaw, in Oklahoma, un 16enne è rimasto ucciso in seguito a una sparatoria.

Secondo la polizia, gli spari sarebbero partiti dal settore ospiti, in seguito alla lite tra due persone. Oltre al ragazzo, sarebbero rimaste ferite anche un uomo di 42 anni, portato d’urgenza in ospedale e in condizioni stabili.

Due studentesse si sono fratturate polsi e una gamba nella calca mentre cercavano di fuggire, mentre una donna è stata ferita a una gamba, ma non è in pericolo di vita.