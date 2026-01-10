La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un dramma: un incendio scoppiato nel locale Le Constellation ha causato 40 morti e 116 feriti, tra cui il giovane calciatore Tahirys Dos Santos. A giorni dal ricovero, si scopre una sua richiesta emozionante e drammatica in quella notte.

L’incubo di Capodanno a Crans-Montana: come sta il calciatore Tahirys Dos Santos

Il giovane calciatore ha riportato ustioni sul 30% del corpo, in particolare su nuca e tronco, ma fortunatamente è fuori pericolo. L’eroico gesto compiuto per salvare la fidanzata gli è costato caro, ma ha dimostrato una determinazione straordinaria, come ricordato dal suo agente: “Non ha minimamente pensato alla propria incolumità pur di non abbandonare la sua ragazza tra le fiamme”.

Durante i soccorsi, Tahirys avrebbe espresso profonda riconoscenza verso i medici e gli infermieri. Secondo BFMTV avrebbe dichiarato: “Se un giorno diventerò un calciatore professionista vi offrirò tutti i biglietti per venire alle partite e se non sarò un calciatore, voglio diventare come voi e salvare delle vite”.

Ora, mentre il calcio passa in secondo piano, l’obiettivo principale resta la guarigione completa e il ritorno alla normalità dopo la notte che ha segnato per sempre la vita di molti.

“Scattatemi una foto”. Strage di Crans-Montana: la richiesta del calciatore eroe ai soccorritori

La dottoressa Amandine non potrà mai cancellare dalla mente l’immagine che si è presentata ai suoi occhi quando ha raggiunto Le Constellation durante la terribile notte di Capodanno. L’incendio scoppiato nel locale ha trasformato la festa in una tragedia: decine di giovani hanno perso la vita, mentre molti altri sono stati ricoverati con gravi ustioni. Tra questi c’è Tahirys Dos Santos, giovane promessa del Metz, che dopo essere rientrato nell’edificio per salvare la fidanzata è rimasto gravemente ferito.

La tirocinante è stata tra le prime persone a soccorrerlo, prestando immediatamente il primo aiuto e valutando le sue condizioni: “Mi ha detto ‘Scatta una foto per i miei genitori, per favore, aspetta, lasciami sorridere prima’”, ha ricordato Amandine a BFMTV, sottolineando la forza d’animo del ragazzo nonostante il dolore.