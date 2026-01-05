La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo quando un incendio ha travolto il locale “Le Constellation”. Tra i sopravvissuti, emerge la storia di Tahirys Dos Santos, giovane calciatore del Metz, il cui coraggio ha fatto la differenza: davanti al pericolo, ha scelto di rischiare la propria vita per salvare la fidanzata, incarnando un eroismo straordinario in pochi istanti decisivi.

Crans-Montana, il calciatore eroe che ha salvato la fidanzata

Tahirys Dos Santos, 19 anni, terzino della squadra B del Metz, è sopravvissuto alla drammatica notte di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio ha devastato il locale “Le Constellation”. Il giovane calciatore si trovava al pianterreno insieme alla sua fidanzata quando le fiamme hanno cominciato a propagarsi rapidamente. Riuscito a mettersi in salvo, ha realizzato che la ragazza era rimasta intrappolata al primo piano e senza esitare è tornato tra il fuoco e il fumo per portarla in salvo.

Come ha sottolineato il suo agente Christophe Hutteau a BFMTV: “Oltre a essere una vittima, Tahirys è anche un eroe“.

Crans-Montana, il calciatore eroe che ha salvato la fidanzata: le condizioni di Dos Santos

Attualmente ricoverato a Stoccarda, Tahirys affronta una difficile convalescenza a causa di ustioni che interessano circa il 30% del corpo, comprese la nuca e vaste aree del tronco. Hutteau ha spiegato: “Nei pazienti ustionati i primi giorni sono cruciali dal punto di vista delle infezioni e delle complicazioni secondarie”.

Nonostante il dolore intenso e la complessità del recupero, il giovane calciatore riceve il sostegno costante del Metz, dei compagni e dei tifosi, che seguono la sua evoluzione con ansia e solidarietà. L’allenamento fisico e la disciplina sportiva lo aiutano a resistere, ma la sfida più grande resta quella contro la sofferenza e le difficoltà mediche. “Gli ho parlato brevemente, gli ho detto che tutti erano al suo fianco“, ha aggiunto Hutteau.

Il Metz sta già pianificando il supporto necessario per la lunga riabilitazione, dimostrando come la comunità attorno a Tahirys sia pronta a sostenerlo passo dopo passo verso la guarigione.