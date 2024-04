Giovanni Barreca è in carcere per la strage di Altavilla: è stato trasferito in un'altra prigione per un tentativo di esorcismo

Giovanni Barreca, noto per la strage di Altavilla nella quale aveva tolto la vita alla moglie e a due figli, è stato trasferito dal carcere in cui era detenuto in un’altra prigione. Il motivo? Avrebbe cercato di compiere un esorcismo ai danni di un altro detenuto.

Barreca trasferito dal carcere: l’esorcismo sul detenuto

Dal cercere di Palermo a quello di Enna: è stato questo il trasferimento di cui si è reso protagonista Giovanni Barreca nelle scorse ore. L’uomo, imprigionato per la strage di Altavilla insieme insieme alla figlia 17enne e ai coniugi Massimo Carandente e Sabrina Fina, avrebbe tentato un esorcismo ai danni di un altro detenuto. “È stato un fulmine a ciel sereno, per molti versi, anche perché io sono stato notiziato del trasferimento, soltanto la sera di venerdì, a cose già a fatte” – ha dichiarato il suo avvocato a ‘Mattino Cinque’.

Barreca trasferito dal carcere: il trasferimento

In via ufficiosa, è iniziata a circolare la voce che l’uomo vedesse il demonio in carcere. Per questo motivo, dopo aver sentito un compagno lametarsi nel sonno, si sarebbe avvicinato a lui per compiere un esorcismo, provando a liberlarlo dalla possessione. Il legale di Barreca ha presentato un’istanza per chiedere che il provvedimento venga revocato.