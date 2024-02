Le conversazioni tra Kevin, figlio 16enne di Giovanni Barreca, ed un compagno di scuola sono contenute nell’ordinanza di custodia cautelare.

Strage di Altavilla Milicia, le chat di Kevin

Il destinatario dei messaggi ha mostrato le chat ai carabinieri dopo aver sentito della carneficina compiuta dal padre, con la complicità dei cosiddetti “fratelli di Dio” Massimo Carandente e Sabrina Fina. “Te la faccio in breve, nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c’entra il mondo spirituale” ha scritto Kevin “Ora sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso“. L’amico ha anche confermato agli inquirenti che il 16enne e la sorella, unica superstite, non frequentavano più la scuola dal 5 febbraio.

“Il demone è venuto per distruggerci”

“La mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza, io scappo sempre da casa mia per stare con voi e svagarmi perché io in questa casa non sento pace” aveva confessato agli amici, aggiungendo “Pensa che mio fratello di cinque anni dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci ed ucciderci uno ad uno“. Secondo le ricostruzioni sembrerebbe che sia il 16enne che il fratellino più piccolo di 5 anni sarebbero stati torturati più volte prima di essere uccisi. Sorte analoga era toccata alla madre, Antonella Salamone.

Il racconto della sorella

La vicenda di Altavilla Milicia assume risolti sempre più macabri, soprattutto alla luce del coinvolgimento della sorella maggiore. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa la 17enne era incolume ma in evidente stato di shock. Ora è stata accusata di complicità negli omicidi, anche a fronte della sua testimonianza presso il Tribunale dei minori. La giovane ha infatti raccontato che Kevin è stato ucciso perché “anche lui era posseduto dal demonio“. La deposizione ha fatto chiarezza anche sulla morte della madre: “Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù , ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno, sia Sabrina che Massimo. Le passavano l’asciugacapelli con la massima temperatura, con la padella la colpivano sulla schiena“.