Strage di Erba, al via la revisione del processo: "Giustizia non è ancora st...

Azouz Marzouk parla della strage di Erba al suo arrivo in tribunale a Brescia: prende il via la revisione del processo

Sono passati ormai 17 anni dalla strage di Erba,s uno deicasi di cronaca nera più discussi degli ultimi 20 anni in Italia, e il sentimento comune è che giustizia non sia ancora stata fatta.

Strage di Erba, la revisione del processo

Olindo Romano e Rosa Bazzi erano stati condannati in via definitiva all’ergastolo per aver ucciso Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini, ma ora, 17 anni dopo gli omicidi di Erba, ha preso ufficialmente il via la revisione del processo. A Brescia, oggi, prima udienza: la difesa dei coniugi Romano presenterà i nuovi elementi a disposizione. “A me e Rosa in questi anni è mancata la possibilità di stare insieme come facevamo prima, vogliamo solo quello” – spiega Olindo Romano in una lettera – “Spero in un processo sereno e oggettivo”.

Strage di Erba, parla Marzouk: gli omicidi

E fuori dal tribunale di Brescia, rilascia poche e concise dichiarazioni anche Azouz Marzouk, il padre del piccolo Youssef e marito di Raffaella Castagna. “Non è ancora stata fatta giustizia” -lamenta l’uomo. Olindo Romano e Rosa Bazzi avevano confessato gli omicidi, ma avevano ritrattato in un secondo tempo. L’uomo era stato anche riconosciuto da Mario Frigerio come suo aggressore.