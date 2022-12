Strage di Fidene, morta Fabiana De Angelis: è la quarta vittima di Claudio Campiti

Strage di Fidene, morta Fabiana De Angelis: è la quarta vittima di Claudio C...

Fabiana De Angelis, la donna di 57 anni ricoverata all’ospedale Sant’Andrea dopo la sparatoria di Fidene, purtroppo non ce l'ha fatta.

Si tratta della quarta vittima di Claudio Campiti.

Fabiana De Angelis, donna di 57 anni ferita nella sparatoria di Fidene, non ce l’ha fatta. Si tratta della quarta vittima di Claudio Campiti. Era stata ricoverata all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove era arrivata in condizioni disperate. Dopo tre giorni di agonia, i medici hanno potuto solo constatare l’impossibilità di salvarla e decretare la morte cerebrale.

“In merito alla donna ricoverata l’11 dicembre scorso presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene, gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. L’Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia” ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

La strage di Fidene

Fabiana De Angelis era rimasta gravemente ferita nella sparatoria di Fidene.

Tra le 9.30 e le 10 del mattino di domenica 11 dicembre, Claudio Campiti, uomo noto per le continue minacce rivolte al comprensorio, è entrato nel gazebo del bar e ha iniziato a sparare. Secondo quanto riportato dai testimoni, l’uomo ha puntato subito alla dirigenza, uccidendo sul colpo tre donne, ovvero Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano ed Elisabetta Silenzi. Bruna Marelli, ferita gravemente, è in via di miglioramento.