Strage di migranti nel Mediterraneo: almeno 32 morti e 200 dispersi

Ancora una terribile strage di migranti è avvenuta nel Mediterraneo. Purtroppo si tratta dell’ennesima tragedia. Sono almeno 32 le vittime del naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso. A rendere nota la notizia è stata la Guardia costiera Greca. Il bilancio purtroppo è destinato ad aggravarsi. Ci sono anche oltre 200 dispersi.

Strage di migranti nel Mediterraneo: a bordo erano presenti 400 persone

Il peschereccio che, secondo quanto riportato dal sito di Kathimerini, sarebbe lungo 30 metri, si è ribaltato in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. A bordo dell’imbarcazione erano presenti circa 400 persone. 104 migranti sono stati tratti in salvo, mentre più di 200 migranti risultano al momento dispersi. Le ricerche sono in corso. Il peschereccio era salpato da Tobruch, in Libia, e le autorità greche sono state informate dell’incidente da quelle italiane.