Dopo quasi un mese arriva il via libera per i funerali dei cinque operai travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese. L’incidente si è verificato nella notte tra il 30 e il 31 agosto.

Strage di operai a Brandizzo: dopo un mese via libera alle esequie

Dopo quasi un mese arriva il via libera per i funerali dei cinque operai travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese. L’incidente si è verificato nella notte tra il 30 e il 31 agosto, mentre lavoravano sui binari. La Procura di Ivrea ha preparato il nullaosta per procedere, dopo che la polizia scientifica ha concluso il lavoro di riconoscimento dei resti. Le vittime sono Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, e Kevin Laganà, di 22 anni. All’inizio della prossima settimana i resti verranno consegnati alle rispettive famiglie per le esequie.

Strage di operai a Brandizzo: le date dei funerali

I parenti della vittima più giovane, Kevin Laganà, hanno già reso nota la data dei funerali, che si terranno sabato 30 settembre alle 10 nel duomo di Vercelli. Le date dell’ultimo saluto per gli altri operai vittime dell’incidente non sono ancora state fissate. Le famiglie vogliono celebrare singolarmente i riti funebri di Zanera e Lombardo, residenti a Borgo Vercelli e Vercelli, e di Aversa, di Borgo d’Ale. Per quest’ultimo i funerali dovrebbero tenersi nel duomo di Chivasso. Niente data al momento per il quinto operaio, Sorvillo, di Brandizzo, Comune che si è costituito parte civile nel processo.