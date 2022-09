Stufa elettrica portatile: come resistere al freddo e consumi del 2022

La stufa elettrica portatile è l'elemento adatto per riuscire a sopperire al clima invernale poiché aiuta a riscaldarsi risparmiando sulle bollette.

Con l’arrivo dell’inverno, riscaldarsi rischia di avere costi alquanto esosi complice anche il caro bollette. Si possono ridurre i consumi e cercare di tagliare i costi optando per l’acquisto della stufa elettrica portatile che permette di risparmiare e avere una casa accogliente e calda in modo da resistere al clima invernale.

Stufa elettrica portatile

In questi giorni, a causa dei consumi in aumento e delle bollette che toccheranno cifre molto alte, la tematica riguardante il riscaldamento è diventato molto importante. Per venire incontro all’inverno e cercare di soffrire meno il gelo polare, una stufa elettrica portatile è sicuramente l’investimento ideale per riscaldare l’abitazione.

Un prodotto semplice, economico e versatile di cui esistono varie tipologie in modo che ognuno possa scegliere quella più adatta a seconda delle proprie esigenze e bisogni sia per quanto riguarda la resa che anche i consumi energetici che quest’anno saranno alle stelle, come già hanno annunciato gli esperti del settore. I volumi variano anche in base alle diverse regioni climatiche per cui la temperatura deve aggirarsi intorno ai 20° circa in ogni abitazione con l’accensione che parte al 22 di ottobre.

Si sceglie in base a una serie di caratteristiche, come la grandezza e le dimensioni della stanza che si vuole riscaldare, ma anche del tempo di utilizzo. Il modello di stufa elettrica portatile è quella maggiormente indicato proprio perché consente un calore ben distribuito e diffuso in maniera uniforme. Un modello portatile permette di spostarla da un angolo all’altro della casa. In base ai piani del governo, il paese e, quindi, ogni famiglia, deve ridurre di quasi il 7% il consumo del gas tra l’agosto 2022 e il marzo del 2023 in modo da tagliare i costi energetici.

Un prodotto dal design compatto e molto curato in grado di adattarsi ai vari ambienti della casa, che sia il salotto o il bagno oppure la camera dei bambini. Molto importante valutare quale acquistare a seconda del proprio budget e delle proprie esigenze di riscaldamento. I consumi variano da regione a regione, ma si aggirano fino a 31 miliardi per uso domestico.

Stufa elettrica portatile: benefici

Considerando i costi dei consumi riguardo il riscaldamento e il fatto che i caloriferi si potranno accendere soltanto a partire dal prossimo 22 ottobre, l’acquisto di una stufa elettrica portatile è molto importante in quanto comporta una serie di benefici e di vantaggi per dare tepore all’ambiente e alle stanze.

Innanzitutto, è un modello leggero, versatile dal momento che si può usarla sia in stanza che in bagno o in salotto. In poco tempo, permette di riscaldare qualsiasi ambiente dando il giusto tepore e calore. Solitamente sono prodotti consigliati soprattutto per riscaldare piccoli ambienti come il bagno o l’ufficio.

Essendo portatile, permette di spostarla da una stanza all’altra della casa facilmente. È di dimensioni leggere e compatte, quindi per nulla ingombrante e, cosa ancora più importante, non va troppo a incidere sui costi della bolletta permettendo di risparmiare soprattutto in questo periodo in cui i consumi stanno toccando cifre molto alte.

Inoltre, non tutti sono in grado di venire incontro a cifre elevate e l’acquisto di questa stufa elettrica portatile aiuta dal momento che vi sono diversi modelli che si differenziano anche in base al tipo di budget. Si può accendere in qualsiasi momento in modo da resistere al freddo e riscaldarsi in maniera efficiente e ottimale.

Stufa elettrica portatile: la migliore del 2022

Per ridurre i costi del metano e non inficiare troppo sulla bolletta, si consiglia di fare spese maggiormente oculate e acquistare la migliore stufa elettrica portatile disponibile in commercio. Tra i vari modelli, Handy Heater ha ottenuto ottimi consensi proprio per la sua efficacia e il risparmio che permette di ottenere. Una stufa leggera, portatile, senza fili e che sta in una mano, come dice il nome.

Una stufetta portatile in grado di riscaldare non solo il bagno o la stanza, ma anche la roulotte, l’ufficio e il camper. Sicura e silenziosa, quindi un modello alla portata di tutti. Si può portare sempre con sé ed è un alleato nei giorni maggiormente freddi del periodo invernale. A basso consumo, riscalda in modo rapido.

Bisogna soltanto attaccarla alla presa di corrente, premere il tasto rosso e i vari tasti permettono di regolare la temperatura desiderata che è tra i 15° e i 32° tramite il termostato dotato di display. Dispone di un nucleo termico a due velocità ed è realizzata con materiali in termoceramica. Molto maneggevole e sicura.

E’ definita come la migliore stufetta elettrica per il prossimo inverno, proprio per i consumi, il rapporto qualità prezzo e i benefici.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Facilissima da usare e non necessita di interventi da parte di materiale esperto. Consuma soltanto 400 watt, quindi è l’ideale per risparmiare sulla bolletta. Riscalda superfici fino a una dimensione di 23 metri quadrati, molto piccole, ma con il calore ben distribuito in modo efficiente.

Non è ordinabile nei negozi fisici o i siti di e-commerce, ma l’unico modo per poterla acquistare è tramite il sito ufficiale del prodotto dove il consumatore interessato compila il modulo con i dati personali usufruendo della promozione di una Handy Heater al costo di 59€, anche se vi sono altre offerte di cui approfittare. Possibile il pagamento con Paypal o carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.