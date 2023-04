Sudan: crollo di una miniera, morte almeno 10 persone, una ventina i feriti

È di almeno 10 vittime il bilancio (per ora purtroppo solo parziale) del crollo di una miniera in Sudan, situata in una zona settentrionale del paese africano.

Cos’è accaduto

A raccontare i dettagli della tragedia nelle scorse ore è stata la BBC, che ha riportato in anteprima i primi dettagli del tragico evento, dove hanno perso la vita almeno una decina di persone e altre 20 sono rimaste ferite.

In base alla ricostruzione dei media britannici, la struttura della miniera sarebbe venuta giù a causa dell’utilizzo di alcuni macchinari pesanti. Come riporta TgCom, sembra che questo tipo di incidenti siano piuttosto frequenti nel Paese, dove la regolamentazione in materia di sicurezza sul lavoro è molto scarsa.

Appena 6 mesi fa, sempre nella stessa zona, un altro incidente simile aveva causato la morte di altre 11 persone.

Le immagini delle macerie

Le foto che provengono dalla zona del crollo della miniera sono impressionanti e mostrano un cumulo di macerie enorme dal peso di diverse tonnellate che sono crollate sotto il peso dei macchinari generando morte e devastazione.

Le autorità locali e i soccorsi sono tuttora attivi per cercare di recuperare gli ultimi eventuali superstiti e i corpi di altre possibili vittime da sotto le macerie. SI teme che al di sotto di quell’enorme ammasso di pietre possano spuntare anche altri cadaveri.