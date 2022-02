Lutto nella polizia locale di Sulmona: l’agente in pensione Sergio Ponticelli è deceduto presso l’ospedale cittadino per una grave malattia.

Lutto nel mondo della polizia locale di Sulmona: l’agente in pensione Sergio Ponticelli è deceduto presso l’ospedale cittadino dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Sulmona, lutto nella polizia locale: morto l’agente Sergio Ponticelli

Nella giornata di lunedì 7 febbraio, l’agente della polizia locale Sergio Ponticelli è deceduto all’età di 74 anni presso l’ospedale di Sulmona.

A quanto si apprende, la scomparsa dell’uomo è stata provocata dal progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute, a causa di una grave malattia contro la quale l’ex militare combatteva da tempo.

L’agente in pensione Sergio Ponticelli lascia la moglie Gabriela e le loro due figlie, Rosa e Tiziana. I funerali dell’uomo verranno celebrati nella giornata di martedì 8 febbraio presso la chiesa di Cristo Re, alle ore 15.

Morto l’agente Sergio Ponticelli, il ricordo dei colleghi

Sergio Ponticelli, ormai in pensione, è stato un agente in servizio presso il comando di Sulmona per oltre tre decenni.

In seguito alla diffusione della notizia relativa alla scomparsa dell’ex agente, la polizia locale di Sulmona ha voluto onorare la memoria del collega defunto. In questo contesto, infatti, sono stati tanti i colleghi che hanno voluto ricordare Sergio Ponticelli come una persona seria e mite sia in ambito lavorativo che nel suo privato.

Alcuni, poi, hanno anche raccontato che, alcuni anni fa, il militare rimase vittima di una brutale aggressione da parte di un pregiudicato originario di Sulmona. L’episodio segno profondamente il 74enne non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico e morale.