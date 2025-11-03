Super League europea: perché non convince Bruxelles

Il concetto di una Super League europea ha da sempre suscitato dibattiti accesi, in particolare tra le istituzioni calcistiche e i tifosi. Recentemente, una sentenza di un tribunale spagnolo ha rinfocolato le speranze di alcuni club, ma nonostante ciò, la Commissione Europea si mostra scettica nei confronti di questa iniziativa.

Il contesto legale e le reazioni istituzionali

La decisione della corte spagnola ha stabilito che la UEFA avrebbe ostacolato ingiustamente il tentativo di un gruppo di club di creare una competizione alternativa. Tuttavia, Glenn Micallef, commissario europeo per la cultura e lo sport, ha sottolineato che l’Unione Europea continuerà a promuovere un modello sportivo che favorisca i campionati nazionali e le iniziative locali.

La posizione dell’Unione Europea

Secondo Micallef, la proposta della Super League è in contraddizione con i principi fondamentali dello sport europeo e ha già dimostrato di non avere il supporto né dei tifosi né dei governi. La Commissione Europea, infatti, sta collaborando con la UEFA e le federazioni nazionali per garantire che le risorse siano equamente distribuite, a beneficio delle leghe amatoriali e dei settori giovanili.

Il fallimento della Super League e le sue ripercussioni

Il tentativo di lanciare la Super League ha subito un netto fallimento, ma i suoi sostenitori non si sono arresi. La A22 Sports Management, che ha sostenuto l’iniziativa, ha recentemente dichiarato di voler cercare risarcimenti da UEFA, evidenziando la necessità di creare una competizione aperta e internazionale. Nonostante la resistenza di UEFA, A22 afferma di aver tentato di trovare un compromesso con l’organo di governo del calcio europeo.

Le indagini antitrust e le sfide per UEFA

In giugno, l’autorità spagnola per la concorrenza ha avviato un’indagine antitrust contro la UEFA, un passo che molti esperti ritengono meriti l’attenzione della Commissione Europea. La questione si complica ulteriormente con le recenti modifiche alle normative europee sulla concorrenza digitale, che potrebbero influenzare anche il settore sportivo e le sue dinamiche di mercato.

Il punto di vista dei club e la strada da percorrere

Nonostante le difficoltà, i club sostenitori della Super League continuano a esplorare vie legali e strategie alternative. Alcuni di essi, come Real Madrid, hanno manifestato l’intenzione di proseguire la battaglia legale contro UEFA. La questione centrale rimane la libertà di organizzazione delle competizioni e il diritto di competere su un piano di parità con le strutture esistenti.

La Commissione Europea, d’altro canto, si impegna a mantenere il focus sulla tutela del modello sportivo europeo, che pone al centro le competizioni nazionali e la crescita del calcio a livello di base. La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione, in un contesto sempre più complesso e competitivo.