Quali saranno i supermercati che rimarranno aperti nella giornata di Ferragosto nel 2023? Tutti i dettagli sulle aperture straordinarie dei singoli punti vendita nelle Regioni italiane.

Supermercati aperti a Ferragosto 2023, quali sono

I supermarket che rispetteranno i loro orari abituali nella giornata di Ferragosto sono molti. In alcune circostanze, l’apertura straordinaria sarà ridotta a mezza giornata (08:00-14:00), garantendo quindi il servizio per una parte del festivo.

Ecco, nel dettaglio, le decisioni prese dai più diffusi supermercati in Italia.

Aldi

La catena Aldi, a quanto si apprende dal sito della società, ha confermato l’apertura in tutta Italia dei suoi punti vendita con orario domenicale. Il servizio, con orario continuato, quindi, sarà disponibile dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 della sera.

Bennet

Anche se è preferibile verificare sul sito della società, Bennet dovrebbe rimanere aperto a Ferragosto, proprio come è successo in occasione delle passate festività.

Carrefour

Per chi volesse recarsi in un punto Carrefour, anche se il servizio dovrebbe essere garantito in tutta la Penisola, il sito della catena non ha pubblicato alcun avviso ufficiale in merito all’apertura straordinaria. Si consiglia, quindi, di contattare direttamente il punto vendita presso il quale si dovesse aver bisogno di andare.

Conad

Anche per gli Conad, così come il Carrefour, è utile contattare direttaente il punto vendita al quale si è interessati dato che alcuni esercizi commerciali sono gestiti da singole cooperative che scelgono in modo indipendente quali orari di apertura o di chiusura adottare.

Coop

Sul sito della Coop, non sono apparse comunicazioni ufficiali sull’apertura straordinaria a Ferragosto ma, abitualmente, la catena di supermercati tende a rispettare le festività.

Esselunga

Quasi tutti i punti vendita Esselunga, in Italia, adotterà l’orario domenicale per la giornata di Ferragosto. Sul sito ufficiale, è possibile cercare il punto vendita più vicino inserendo anche la data in cui si a intenzione di recarsi sul posto e verificare l’orario d’apertura.

Il Gigante

La maggior parte dei punti vendita Il Gigante saranno aperti con orario continuato dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Altri, invece, saranno aperti solo mezza giornata. Sul sito della società, sono stati caricati tutto gli orari ufficiali delle singole sedi comune per comune.

Lidl

I negozi Lidl saranno aperti a Ferragosto ma gli orari saranno diversi a seconda dei punti vendita e potranno essere verificati sul sito ufficiale alla voca “Ricerca punto vendita”.

Pam Panorama

Nella maggior parte dei casi, i punti vendita Pam Panorama saranno aperti con gli orari normali. Nella sezione “Negozi”, tuttavia, è possibile inserire il proprio cap e verificare l’apertura di ogni singolo supermercato.

Penny Market

Come altre catene di supermercati, anche per i punti vendita Penny Market gli orari di Ferragosto varieranno in base al singolo negozio. A ogni modo, saranno pochissimi gli esercizi che resteranno chiusi, come dimostra l’elenco disponibile in formato pdf sul sito dell’azienda nel quale vengono riportati tutti i negozi aperti.