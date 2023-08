Dal 18 agosto arrivano i bonifici dall’Inps per il pagamento dell’Assegno unico a beneficio delle famiglie con figli a carico (Qui una guida per richiederlo e i requisiti per ottenerlo).

Ma come funziona per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) e chi passerà al nuovo Assegno di inclusione, in sostituzione del RdC? In attesa della riforma e delle promesse della ministra Roccella, più o meno resta tutto invariato.

Quando arriva l’assegno unico

L’Inps ha comunicato le date dei prossimi bonifici che saranno accreditati ai beneficiari. L’assegno di agosto arriva il 18, 21 e 22 agosto.

Le date per i pagamenti dei prossimi mesi sono così ripartite:

· 15, 18, 19 Settembre;

· 17, 18, 19 Ottobre;

· 16, 17, 20 Novembre;

· 18, 19, 20 Dicembre.

Assegno unico per chi riceve il reddito di cittadinanza

Per le famiglie già beneficiare di reddito di cittadinanza l’assegno unico arriva il 27 del mese.

Non cambia molto anche dal 1° gennaio 2024, per le famiglie che riceveranno l’assegno di inclusione al posto del reddito di cittadinanza. Riceveranno entrambi i sussidi. Dovranno però ricordarsi di presentare una nuova domanda autonoma per continuare a ricevere l’assegno unico da marzo 2024, domanda che solitamente viene elaborata dai Caf e commercialisti.