Suv si ribalta e prende fuoco a Limbiate: giovane di 22 anni ha perso la vita

L’ennesima giovane vita è stata spezzata sulle nostre strade. Questa volta è successo a Limbiate, in provincia di Monza-Brianza dove un Suv, una Range Rover, ha preso fuoco dopo essersi ribaltato più volte all’altezza della rotatoria di Piazza Tobagi.

La vittima sarebbe il 22enne Arnold Selishta. Stando a quanto si apprende da Adnkronos, quest’ultimo non si trovava al volante del mezzo. È coinvolto un secondo veicolo, una Bmw M8. Tra le ipotesi degli inquirenti c’è anche quella di una sfida tra auto.

Incidente Limbiate, giovane di 22 anni ha perso la vita: cosa è successo

Stando a quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda, il gruppo di giovani che viaggiava su due distinte autovetture, stava percorrendo la Monza-Saronno, tratto stradale dove il limite di velocità consentito è di 70 km/h. Uno dei due mezzi, la Range Rover, avrebbe perso il controllo, quindi è finito sulla rotatoria. È stato in quel frangente che si è ribaltato. Infine, quando il Suv ha preso fuoco, gli occupanti hanno tentato di uscire dall’abitacolo. La vittima purtroppo è rimasta bloccata all’interno del mezzo.

L’autista del Suv – si legge ancora – si è poi allontanato, ma è stato in seguito identificato dalle forze dell’ordine che lo avrebbero trasferito in caserma. Su quest’ultimo penderebbe l’accusa di omicidio stradale.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, i Carabinieri di Desio e i vigili del fuoco. Il 22enne è stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza, ma le ferite erano troppo gravi: ogni sforzo per salvarlo è stato vano. Non sarebbero in pericolo di vita gli altri ragazzi coinvolti che sono stati trasportati ai nosocomi di Milano di Monza in codice giallo e verde.