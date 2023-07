Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore: i carabinieri non escludono l'in...

I carabinieri di Belluno stanno analizzando dei filmati per far luce sulla strage della famigliola travolta a Santo Stefano di Cadore. Gli investigatori non escludono anche l’investimento volontario.

Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore: le indagini

Giovedì 6 luglio un’auto modello Audi nera sfreccia a tutta velocità davanti alle telecamere di videosorveglianza che inquadrano anche l’autofficina di Silvano Da Rin, sul rettilineo. Siamo a Santo Stefano di Cadore, provincia di Belluno. Pochi secondi dopo quel tratto lungo, l’Audi nera travolge una famiglia. Nell’impatto perdono la vita tre persone, tra cui un bimbo di due anni.

Al volante di quell’auto c’è Angelika Hutter, tedesca di 32 anni. La conducente preme sul pedale dell’acceleratore portando il mezzo ad almeno 70 chilometri orari, in un punto però dove il limite imposto è di 50. Forse non prova neppure a frenare, malgrado sia su un rettilineo con pochi ostacoli. L’auto non sbanda.

Le ipotesi dei Carabinieri di Belluno

I militari di Belluno hanno analizzato i filmati assieme al titolare dell’autofficina, Silvano Da Rin, che è stato pure il primo a trovarsi sulla scena dell’investimento. Prima del passaggio sul rettilineo, Angelika Hutter avrebbe litigato furiosamente con una persona, che poi è salita in macchina, ed è ripartita sgommando.

Questi attimi prima dell’inquadratura e dell’impatto fatale, sono stati descritti dal Da Rin. Da questi particolari, i carabinieri non escludono che l’investimento della famigliola di Favaro Veneto (Venezia) possa essere stato un atto deliberato e frutto di una rabbia incontrollata. Inoltre, l’Audi nera condotta da Angelika non ha lasciato alcun segno di frenata.