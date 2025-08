Ballando con le Stelle 2025 scalda i motori e continua a svelare, uno dopo l’altro, i protagonisti della prossima edizione. Ecco chi è il terzo concorrente in gara.

Le prime stelle del cast di Ballando con le Stelle 2025

Dopo l’annuncio della partecipazione della Signora Coriandoli e della conduttrice Andrea Delogu, è il momento del terzo nome ufficiale: un volto noto della musica italiana, pronto a portare il suo stile provocatorio anche sulla pista da ballo.

Il cast si fa sempre più interessante e promette una stagione ricca di sorprese, ritmo e personalità.

Svelato il terzo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle: ecco chi è

Rosa Chemical entra ufficialmente nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il popolare show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del programma e rilanciato dallo stesso artista sui suoi profili social.

Nel filmato, il cantante torinese si mostra in modo ironico e provocatorio: finge di dormire e poi esclama con un sorriso, “Pensavate che stessi dormendo, eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”. Si è definito “Roberto bollente”, giocando con il nome del celebre ballerino Roberto Bolle.

Classe 1998, Rosa Chemical – all’anagrafe Manuel Franco Rocati – è noto al grande pubblico soprattutto per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, durante il quale fece parlare di sé per il celebre bacio con Fedez, gesto che scatenò un acceso dibattito mediatico. Ora, il rapper è pronto a portare la sua energia sulla pista da ballo di Rai 1, dove dovrà confrontarsi con una giuria agguerrita che comprende anche Selvaggia Lucarelli, che in passato non gli aveva risparmiato critiche.

Il debutto è previsto per sabato 27 settembre. Per Rosa Chemical sarà la prima volta in un format televisivo di questo genere, non avendo mai partecipato prima né a talent né a reality show. L’unica eccezione è rappresentata dal suo recente ruolo da giurato in Like a Star, il programma condotto da Amadeus su Nove, dedicato al mondo delle imitazioni.