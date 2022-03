Una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata in mare a pochi chilometri dalla costa di Taiwan nella giornata di martedì 22 marzo.

Taiwan, terremoto di magnitudo 6.7 con epicentro in mare

Nella giornata di martedì 22 marzo 2022, alle 17:41:39 UTC, corrispondenti alle 18:41:39 ora italiana e alle 01:41:39 di mercoledì 23 marzo ora locale, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 nelle vicinanze dell’isola di Taiwan.

Il terremoto ha avuto epicentro collocato a una latitudine di 23.238 e a una longitudine di 121.679, secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’ipocentro del fenomeno sismico, invece, ha avuto una profondità corrispondente a circa 20 chilometri. A questo proposito, è stato sottolineato che i terremoti poco profondi sono avvertiti più fortemente di quelli più profondi perché sono più vicini alla superficie. In questo contesto, nonostante il terremoto abbia avuto epicentro in mare, il sisma è stato avvertito in alcune località di Taiwan situate in prossimità della costa.

Video e testimonianze su Twitter

In relazione alla considerevole entità del terremoto registrato nelle vicinanze di Taiwan dalla Sala Sismica INGV-Roma, si teme che la forte scossa possa provocare l’originarsi di uno tsunami.

Per quanto riguarda il sisma, inoltre, su Twitter sono state postate svariate testimonianze di cittadini che abitano in località costiere. Alcuni utenti, infatti, hanno condiviso video per mostrare oggetti in movimento e filmare il terremoto in atto.

Al sisma di magnitudo 6.7, poi, pare che a circa due minuti di distanza sia stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6.1.