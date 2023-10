Tajani e la stretta sui visti clandestini: ispettori inviati in Congo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato degli ispettori in Congo per verificare la situazione del rilascio dei visti. Altre misure analoghe sono state prese in diversi Paesi oltre a quello africano.

La stretta di Tajani sui visti clandestini: ispettori in Congo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha mandato degli ispettori in Congo con lo scopo di verificare la situazione del rilascio dei visti.

La situazione è preoccupante e già due funzionari sono stati sospesi dall’incarico, inoltre il ministro ha sospeso in via temporanea il servizio visti nazionali a Kinshasa e ha dato disposizioni per rafforzare la capacità delle sedi di intercettare le richieste fraudolente di visti e prevenire la corruzione.

Come ha spiegato il ministro stesso, ci sono troppi visti concessi superficialmente: “C’erano pratiche con fascicoli vuoti, altre con incartamenti distrutti, poi documenti contraffatti. Non mi aspettavo una situazione così grave. Il nostro obiettivo è contrastare gli ingressi irregolari in Italia, scegliendo noi chi entra e non i trafficanti. Per farlo però dobbiamo rivedere le procedure interne e rafforzare i consolati”.

Sono previste a tal proposito nuove risorse alle ambasciate e ai consolati.

Il traffico di visti clandestini e il caso Attanasio

Il problema non riguarda solo il Congo ma anche altri Paesi, dove sono state prese decisioni analoghe.

Ricordando questo spiacevole episodio, Tajani ha ribadito la tolleranza zero ai furbetti dei visti clandestini, anche per tutelare chi invece ha diritto a chiedere di entrare in Italia.

“I visti sono importanti per gli scambi culturali e il turismo, ma devono essere regolari. C’è troppa criminalità attorno a queto argomento“.

