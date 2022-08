In attesa dell'ultima parola di Silvio Berlusconi sui nomi da presentare per il voto imminente Tajani la dice tutta: “Anche Fi farà sacrifici sui nomi”

In una intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani la dice tutta: “Anche Fi farà sacrifici sui nomi”. Il setaccio del Rosatellum ed il ruolo degli alleati di coalizione sono stati il fulcro delle dichiarazioni del vice presidente azzurro sulla campagna elettorale per il voto del 25 settembre.

Ha detto Tajani: “Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi. Il Pnrr? In continuità col governo Draghi”.

“Anche Fi farà sacrifici sui nomi”

Sul risiko delle candidature l’ultima parola sarà quella Silvio Berlusconi ma Tajani ammette che anche in Forza Italia andranno fatti “sacrifici”. Ha detto: “Sono tutti meritevoli i nostri uscenti, e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti”.

E ancora: “Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccia anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee”.

“Meloni con il fascismo non c’entra”

E in ordine al presunto “allarme” per una una vittoria delle destre ha chiarito: “Giorgia Meloni non c’entra col fascismo, sennò non potremmo essere alleati.

Noi nella coalizione siamo garanzia di un profilo liberale, cristiano, europeista”. E in chiosa: “Quella sul simbolo di FdI è la tipica discussione inconcludente da teatrino della politica”.