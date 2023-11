Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato dello sciopero indetto in Italia per la giornata di venerdì 17 novembre. Le polemiche degli scorsi giorni sul tema non si sono ancora placate (ricordiamo lo scontro dialettico a distanza fra Landini e Salvini) e anche Tajani ha voluto ribadire il pensiero del governo.

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini aveva disposto la precettazione per lo sciopero del 17 novembre che, in questo modo non durerà per tutto il giorno, ma solo per quattro ore. Una decisione, sì sostenuta dai tre partiti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma presa autonomamente dalla Commissione di garanzia degli scioperi. Antonio Tajani ha ribadito: “Il Garante è un’autorità indipendente se prende una posizione, è giusto rispettarla“.

“Non sono riusciti a coinvolgere tutto il mondo del lavoro. Segno che la loro è una posizione debole e politicizzata“ – dice Tajani parlando di Cigl e Uil – “La vera sconfitta di Cgil e Uil non è la riduzione, ma il fatto di aver rotto l’unità del fronte sindacale, tenendo fuori la Cisl e le sigle autonome“.