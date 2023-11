Sciopero 17 novembre, treni, bus e metro fermi per 4 ore: nessun disagio per ...

Dopo giorni di polemiche, botta e risposta tra Lega e sindacati e la precettazione nei trasporti, è finalmente arrivato il fatidico venerdì 17 novembre: giorno del chiacchieratissimo sciopero.

Sciopero del 17 novembre: chi è coinvolto

Il maxi sciopero di venerdì 17 novembre ha il suo inizio, ma non vede coinvolti tutti i trasporti. Il traffico aereo, per esempio, non subirà alcuna variazione, come sembrava invece essere previsto fino ad inizio settimana. Situazione opposta per gli addetti di autobus, tram e metropolitane che sciopereranno ad eccezione delle fasce di garanzia. Il loro stop, dopo la discussa precettazione, si limita però a 4 ore invece che alle 8 inziali. Anche i vigili del fuoco si fermeranno per lo stesso tempo, mentre rimangono di 8 ore gli scioperi del pubblico impiego, la sanità, la scuola, l’università e ricerca e le poste.

Sciopero del 17 novembre: la situazione nelle regioni

La manifestazione di Cgil e Uil, organizzata in Piazza del Popolo, rende la situazione particolarmente complessa nella città di Roma. In generale, sono proprio il Lazio e le altre regioni del Centro ad essere quelle più attive da questo punto di vista con tantissime fasce che sciopereranno per 8 ore. Per quanto riguarda la mobilitazione dei sindacati, le giornate di scioperi si articolano così: lunedì 20 novembre Sicilia; venerdì 24 tocca alle regioni del Nord; lunedì 27 sarà la volta della Sardegna e, infine, venerdì 1 dicembre il turno delle regioni del Sud.