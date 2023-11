Cgil e Uil fanno retromarcia sullo sciopero dei trasporti di venerdì 17: i due sindacati hanno comunicato che rispetteranno la decisione del Garante e la precettazione del ministro dei Trasporti, limitando a quattro ore, dalle 9 alle 13, lo stop dei lavoratori nel settore.

Soddisfatto Matteo Salvini che ha dichiarato: “Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero“.

Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri hanno detto: “Lo abbiamo deciso per salvaguardare i lavoratori dalle sanzioni previste per chi viola il provvedimento di precettazione“.

Le parole di Maurizio Landini

“Per quello che riguarda il settore dei trasporti, valuterò cosa fare per evitare di mettere in difficoltà i lavoratori. Quando si arriva ad un atto di prescrizione, le eventuali sanzioni non riguardano solo le organizzazioni sindacali ma possono riguardare anche il singolo lavoratore. Dire che non è uno sciopero generale determina per alcuni settori, in particolare i trasporti, la possibiltà di ridurlo, di cambiarlo e ha aperto la strada all’intervento della precettazione. C’è stata una logica di questa nuova Commissione, che è una logica compiacente con il governo” aveva dichiarato Landini già dopo l’annuncio della precettazione.

“Questo è il primo sciopero che, come confederazione, proclamiamo in tutto l’anno. Nei mesi scorsi ci sono state altre sigle sindacali, meno rappresentative, che hanno proclamato scioperi nel settore dei trasporti e non ha detto niente nessuno, né la Commissione di garanzia né il governo. Dice delle cose adesso, guarda caso, perché lo sciopero è contro le politiche che stanno facendo“, aveva detto il leader della Cgil.

Il commento di Bombardieri

“Risponderemo a un atto di squadrismo istituzionale con la partecipazione ad una grande manifestazione“, ha detto il segretario generale della Uil, parlando della precettazione dello sciopero per il settore dei trasporti e considerandolo un atto grave. “Il silenzio assordante della premier Meloni mi dà l’idea che sia d’accordo con Salvini, è la prima volta che nella storia della Repubblica si interviene con la precettazione di uno sciopero generale“.

“La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha deliberato non sulla base di una normativa ma di una valutazione fatta dai suoi componenti, che negli anni passati erano al governo con il centrodestra. Quindi abbiamo il dubbio che il giudizio della commissione sia quantomeno condizionato dalla politica e la certezza che, mentre deliberava, il ministro Salvini diceva le stesse cose“.

“Il governo continua a fare propaganda e a dire bugie: l’intervento sul cuneo fiscale mantiene gli stipendi uguali, non li fa aumentare. Non si parla di sicurezza sul lavoro, le scelte del governo sul fisco continuano a premiare gli evasori e non chi in questo Paese paga le tasse e si interviene sulle pensioni peggiorando la legge Fornero” ha concluso Bombardieri.

