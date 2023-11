Frequenza degli scioperi in Italia: il confronto con gli altri Paesi

Sono ore calde per lo scontro aperto sullo sciopero di venerdì 17. Scopriamo i dati sulla frequenza degli scioperi in Italia.

Sono ore calde per lo scontro aperto sullo sciopero di venerdì 17. Scopriamo i dati sulla frequenza degli scioperi in Italia e quali sono le differenze con gli altri Paesi.

Scioperi in Italia: i dati sulla frequenza

Sono ore particolarmente calde per lo scontro aperto sullo sciopero di venerdì 17, proclamato da Cgil e Uil, contro la manovra del governo. La questione tecnica sulla natura dell’astensione si traduce nella richiesta di rimodulare la protesta da parte della commissione ai due sindacati. Nella puntata di “Numeri”, programma di Sky Tg24, sono stati rivelati i dati sugli scioperi in Italia, su cui vogliamo basarci per comprendere la frequenza nel nostro Paese. Negli ultimi 20 anni la curva delle ore di sciopero ogni 1000 ore lavorate è diminuita. Entrando nel dettaglio, nell’ultimo anno si è scioperato di più nel settore dell’industria che nei servizi. In quest’ultimo settore c’è una certa stabilità a partire dal 2007. Importante sottolineare il fatto che non sempre quando vengono proclamati gli scioperi poi vengono effettivamente fatti. Nel 2022 il 30% è stato revocato e il 70% è stato attuato. Alcuni settori sono stati più colpiti di altri. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il picco degli scioperi è stato nel 2017, mentre il più basso è stato nel 2020.

Scioperi in Italia: il confronto con gli altri Paesi

Oltre a valutare i dati sulla frequenza degli scioperi in Italia, è possibile cercare di fare un confronto con gli altri Paesi, cercando di capire come si comportano all’estero. In realtà non si tratta di un confronto semplice, perché non ci sono tabelle di comparazione univoche. Secondo l’Ocse, tenendo conto la media del periodo 2008-2018, i giorni di sciopero annui ogni mille lavoratori sono stati 112 in Francia, mentre in Italia si arriva a 42. Agli ultimi posti della classifica si trovano Germania e Stati Uniti, con appena 7 giorni di sciopero.