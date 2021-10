Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella si racconta: “Dopo la vittoria sono diventato coach”

Dopo la vittoria a Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella torna nei panni di coach e nell’intervista esclusiva racconta qualcosa in più su di sé.

Si è fatto conoscere al grande pubblico prima a Tu Si Que Vales e poi a Tale e Quale Show, il programma di successo condotto con entusiasmo da Carlo Conti che Antonio Mezzancella ha vinto sia nel 2018 sia nel torneo dei campioni l’anno successivo.

Ora torna nella famosa trasmissione Rai, che continua a riscuotere ampio seguito, e lo fa vestendo nuovi panni: si sveste dal titolo di “concorrente” e dopo il trionfo ottenuto diventa un coach. Un vero artista, che si fa conoscere per il suo carisma veramente coinvolgente, la sua solarità sincera e la sua grande dose di allegria. Un artista di talento, che è prima di tutto padre di due splendide ragazzine e compagno affettuoso.

È proprio dietro le quinte di Tale e Quale Show che ha conosciuto la sua compagna, ballerina del programma. Nell’intervista esclusiva, Antonio Mezzancella ha parlato con gioia della sua carriera e del suo nuovo percorso, svelando qualcosa in più su di sé.

Antonio Mezzancella torna a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show continua a conquistare il grande pubblico, intrattenendo e facendo cantare proprio tutti a squarciagola. Antonio Mezzancella è entusiasta per il suo nuovo ruolo e spiega: “Tornare nello studio di Tale e Quale Show per me è come tornare in famiglia.

Ci sono tornato da vincitore, quindi mi sono sentito molto più rilassato. Il difficile è stato fatto, ora il bello è trasmettere la mia esperienza agli altri. Ora non c’è più la tensione della prima serata. La mia sfida adesso è far apprendere quante più cose possibile ai miei allievi. Per tre ore vogliamo regalare divertimento e spensieratezza al pubblico”.

Ad averlo spinto a partecipare al programma, ormai tre anni fa, è stata la voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

“Avevo tanta voglia di sperimentare questa esperienza, che è a 360 gradi. Avevo tanta curiosità verso questo show nato ormai 11 anni fa. Sono sempre stato un fan fedele, curioso e desideroso di provare a cantare, ballare, imitare e restare ore e ore in sala trucco. Avendo ormai vissuto l’esperienza, riesco a immedesimarmi nelle titubanze e nelle paure dei concorrenti”, ha commentato.

Artista e showman, ma prima di tutto papà: “Le mie figlie sono orgogliose di me. Loro vivono in Umbria e io a Roma, ma ogni volta che posso prendo la macchina e le raggiungo. Cerco di vederle ogni settimana. Sono un padre molto affettuoso e scherzoso. Mi piace accendere in loro la curiosità. La più piccola mi ha chiesto di insegnarle a cantare in inglese seguendo gli stessi consigli che do a Pierpaolo Pretelli”, ha confidato con il sorriso e la dolcezza di un padre.

Antonio Mezzancella, la sua carriera fino a Tale e Quale Show

Antonio Mezzancella è nato a Perugia il 2 giugno 1980. Nel 2004, a 24 anni, ottiene il trofeo del Festival di Castrocaro Terme. Comincia la sua carriera in radio per emittenti notevoli come M2O, Radio 105, Radio Uno e Radio Deejay. Da circa un anno è parte integrante del programma “Tutti Nudi”, in onda su Radio Rai Due insieme a Pippo Lo Russo e Dj Osso.

Nel 2015 ottiene il secondo posto a “Tu Si Que Vales”. Poi arriva alla Rai, nel 2018, partecipando come concorrente a “Tale e Quale Show”.

Come Fiorello e Pintus, Antonio Mezzancella ha avviato la sua carriera lavorando nei villaggi turistici. È proprio durante le estati roventi della Calabria che ha cominciato a dimostrare il suo talento da imitatore.

Antonio è soddisfatto del percorso fatto finora e non trattiene la contentezza per il suo nuovo ruolo da coach. Non mancano neppure i pensieri sul futuro, in merito ai quali ha raccontato: “Da lunedì al venerdì sono a Tale e Quale Show, ma nel weekend continuo a lavorare in radio. Ho in progetto una teatrale e spero in nuove esperienze televisive che mi vedano protagonista non solo come imitatore, ma anche come conduttore o co-conduttore”.