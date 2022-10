Tale e Quale Show, Cirilli e Paolantoni nei panni di RuPaul e Elton John tra gag e caduta

Anche nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show, Cirilli e Paolantoni hanno ammaliato il pubblico a casa tra gag e caduta.

Carlo Conti è tornato in onda venerdì 7 ottobre 2022 con la seconda puntata di Tale e Quale Show. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Cirilli e Paolantoni hanno ammaliato il pubblico a casa tra gag e cadute Ecco cosa è successo.

Tale e Quale Show, la seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show, Cirilli e Paolantoni hanno ammaliato il pubblico a casa tra gag e cadute. Nei panni di Elton John e RuPaul, la gag con protagonisti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni è iniziata, per sbaglio, in anticipo.

Il conduttore Carlo Conti li ha quindi ripresi, con Francesco Paolantoni che ha dato la colpa a Gabriele Cirilli affermando: “Questo è scemo“. Parole che non sono passate inosservate, riuscendo a far ridere le persone in studio e quelle a casa.

Tale e Quale Show, Cirilli e Paolantoni nei panni di RuPaul e Elton John

I due comici si sono quindi esibiti, con Loretta Goggi che ha commentato: “Un Elton John incredibilmente somigliante, ma sai che anche Paolantoni come Ru Paul sei bellissima?“. Giorgio Panariello, dal suo canto, ha aggiunto: “Prima di fare ste cose, non era meglio provare col reddito di cittadinanza?”.

Barbara Foria, nei panni di Serena Bortone ha commentato: “Vi chiameranno gli avvocati dei due cantanti“, mentre Cristiano Malgioglio ha esclamato: “Siete molto esileranti! Ma di Elton John e RuPaul non c’era proprio niente“.

A destare particolare interesse, soprattutto da parte del popolo del web, poi, la caduta di Paolantoni, che non riusciva a camminare sui tacchi.