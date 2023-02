Tale e Quale Show, Stefania Orlando in lacrime per l'ex marito. Malgioglio: "Hai messo il cuore"

Tale e Quale Show, Stefania Orlando in lacrime per l'ex marito. Malgioglio: "...

Nella serata di sabato 18 febbraio è andata in onda la puntata speciale di Tale e Quale Show Sanremo.

Tra vip che si sono esibiti in studio c’era anche la conduttrice ed ex gieffina Stefania Orlando. Quest’ultima, fresca di separazione dal marito Simone Gianlorenzi, ha vestito i panni di Fiorella Mannoia, interpretando il grande classico “Come si cambia”. Al termine dell’esibizione la conduttrice ha ripensato al periodo difficile che sta vivendo e a stento ha trattenuto le lacrime.

Tale e Quale Show, Stefania Orlando si commuove in studio

Poco prima di andare in scena è stata mandata in onda la consueta clip nella quale ci viene presentato il VIP di turno. Qui Stefania Orlando, nel parlare con la actor coach Emanuela Aureli, ha rivelato di sentire il brano di Fiorella Mannoia a lei molto affine in quanto dopo diversi anni è ritornata single. Le due si sono poi abbracciate. Va detto tuttavia che si tratta di puntate registrate ancora lo scorso dicembre e non erano che passati pochi mesi e quindi il dolore era ancora fresco.

Malgioglio: “Hai messo il cuore”

Ad ogni modo il cantautore e giudice Cristiano Malgioglio ha giudicato in modo positivo la performance di Stefania Orlando: “Penso che quando finiscono le storie d’amore si canta meglio”. “Hai messo il cuore”, è stato poi il suo commento. Anche per ciò che riguarda la sua classifica personale, l’esibizione dell’ex vippona ha pagato molto, tanto da arrivare seconda.