Tale e Quale Show, la dodicesima edizione è stata vinta da Antonino Spadaccino

In questa finale di Tale e Quale Show i concorrenti si sono sfidati per la vittoria della dodicesima edizione. A spuntarla è stato Antonino Spadaccino.

Tale e Quale Show non poteva finire meglio. In questa finale abbiamo visto sfidarsi ai vertici Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti ed Elena Ballerini, questi ultimi partiti a inizio puntata rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Alla fine l’ha spuntata proprio Antonino grazie all’imitazione di Riccardo Cocciante nel brano “Se stiamo insieme”.

Il vincitore ha portato a casa 30mila euro.

Un percorso strepitoso e una super vittoria ✌️

Grazie #AntoninoSpadaccino per aver illuminato le nostre serate con la tua voce ❤️#taleequaleshow pic.twitter.com/5qCNWClsC3 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

La classifica dei primi sei classificati

Di seguito i primi sei classificati di questa edizione:

Antonino Spadaccino: 414 punti Andrea Dianetti: 397 punti Gilles Rocca: 373 punti Elena Ballerini: 347 punti Claudio Lauretta: 345 punti Valentina Persia: 344 punti

La scaletta di questa serata

Di seguito ricordiamo qual è stata la scaletta di questa finale:

Elena Ballerini – Christina Aguilera con “Beautiful”;

– Christina Aguilera con “Beautiful”; Rosalinda Cannavò – Katy Perry nel brano “Hot & Cold”;

– Katy Perry nel brano “Hot & Cold”; Samira Lui sarà Donna Summer nel brano icona “Love to love you baby”

sarà Donna Summer nel brano icona “Love to love you baby” Valeria Marini è Nicole Kidman in “Diamonds are girl’s best friends”;

è Nicole Kidman in “Diamonds are girl’s best friends”; Alessandra Mussolini – Fiorella Mannoia in “Che sia benedetta”;

– Fiorella Mannoia in “Che sia benedetta”; Valentina Persia omaggerà il ricordo Amy Winehouse nel brano iconico “Rehab”;

omaggerà il ricordo Amy Winehouse nel brano iconico “Rehab”; Andrea Dianetti ha vestito i panni di Gianna Nannini con “Meravigliosa Creatura”;

ha vestito i panni di Gianna Nannini con “Meravigliosa Creatura”; Claudio Lauretta ricorda Claudio Villa con “Granada”;

ricorda Claudio Villa con “Granada”; Gilles Rocca sarà Fabrizio Moro in Pensa;

sarà Fabrizio Moro in Pensa; Antonino ha interpretato Riccardo Cocciante con la canzone “Se stiamo insieme”;

ha interpretato Riccardo Cocciante con la canzone “Se stiamo insieme”; Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno divertito il pubblico con Loretta e Daniela Goggi nel brano “Domani”

Lotta ad armi pari tra Dianetti e Antonino Spadaccino

Nella scorsa settimana a vincere era stato Andrea Dianetti. Quest’ultimo aveva ricevuto una standing ovation grazie all’imitazione di Irama nel brano sanremese “Ovunque sarai” ed è riuscito a bissare anche in quest’ultima puntata con la difficile interpretazione di Gianna Nannini. Non è stato da meno Antonino Spadaccino, trionfatore di questa edizione e che in questa finale è riuscito a mostrare tutta la sua bravura con la meravigliosa interpretazione di “Se stiamo insieme” di Riccardo Cocciante.

Grande attesa per il torneo dei campioni

Se la dodicesima edizione può dirsi conclusa qui è altrettanto vero che per molti di loro si aprirà il capitolo del Torneo dei Campioni che prenderà il via dal 18 novembre e a cui accedono Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò. Si fermano invece qui Cirilli e Paolantoni, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini e Claudio Lauretta.